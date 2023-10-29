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З Донеччини евакуюють дітей: скільки людей залишаються у небезпеці

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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294
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З Донеччини евакуюють дітей: скільки людей залишаються у небезпеці

З Донеччини евакуюють дітей / Фото: Донецька ОДА

Вже 82 дитини евакуювали з Бахмутського та Покровського районів.

Станом на 29 жовтня з Бахмутського та Покровського районів Донеччини в безпечні райони вивезли 82 дитини.

Про це в ефірі телемарафону розповів в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На сьогоднішній день вже евакуйовано 82 дитини, безпосередньо за сьогодні – 13, з їхніми батьками і законними представниками. Але ще залишається евакуювати 213 осіб", – повідомив Мороз.

Нагадаємо, ЗСУ розбили ворожу колону, яка намагалася прорвати оборону на Донеччині. Відео, що там зняли свідчить: російська техніка суне у бік українських позицій поблизу села Красногорівка.

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Дата публікації
Перегляди
294
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