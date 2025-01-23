З дощем та мокрим снігом: синоптикиня розповіла, якої погоди очікувати 24 січня

24 січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів.

Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у соцмережах.

"Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль. Якщо стан атмосфери не міняється, вітру майже нема, тумани сидять, то чого і мені кудись смикатися – подумала температура повітря. 24 січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів", – зазначила вона.

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Діденко попередила і про тумани.

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода у Києві.

"У Києві в пʼятницю все, як у людей: хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1+3 градуси", – прогнозує вона.

Діденко додала, що надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в січні.

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