З дощем та мокрим снігом: синоптикиня розповіла, якої погоди очікувати 24 січня

24 січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів.
Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у соцмережах.
"Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль. Якщо стан атмосфери не міняється, вітру майже нема, тумани сидять, то чого і мені кудись смикатися – подумала температура повітря. 24 січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів", – зазначила вона.
Діденко попередила і про тумани.
Також синоптикиня розповіла, якою буде погода у Києві.
"У Києві в пʼятницю все, як у людей: хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1+3 градуси", – прогнозує вона.
Діденко додала, що надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в січні.