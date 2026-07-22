Поліція / © УНІАН

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У поліції заявили, що під час мобілізаційних заходів в Івано-Франківську правоохоронці не застосовували фізичну силу до чоловіка, якого з переломами руки та ноги доправили в ТЦК. Причиною травм начебто стало падіння через велосипед.

Про це повідомив начальник поліції Івано-Франківської області Роман Іващенко.

За його словами, службове розслідування, призначене одразу після інциденту у травні, не підтвердило факт побиття.

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«Було встановлено, що поліцейські, які були задіяні до спільних нарядів із ТЦК, не застосовували до чоловіка фізичної сили. За матеріалами перевірки, чоловік, побачивши поліцейських, почав швидко йти. Поруч він віз велосипед і далі перечепився через двоколісний транспортний засіб та впав», — повідомив Іващенко.

За словами очільника поліції області, після падіння правоохоронці встановили особу чоловіка та з’ясували, що він порушив правила військового обліку, після чого доправили його до територіального центру комплектування, а згодом — до медичного закладу для обстеження і надання необхідної допомоги.

Іващенко зазначив, що резонансний інцидент перебуває на його особистому контролі, а за фактом події триває досудове розслідування.

«Поліція зацікавлена в тому, щоб слідство отримало всю необхідну інформацію та могло об’єктивно встановити, що саме відбулося, дії кожного з учасників і причини, які до цього призвели. Відтак уже передали слідству всі наявні матеріали, які можуть мати значення для встановлення об’єктивності події», — наголосив він.

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Очільник поліції також запевнив, що в разі підтвердження порушень реакція буде жорсткою.

«Якщо факти порушень підтвердяться — рішення будуть принциповими, законними та невідворотними», — заявив Іващенко.

Нагадаємо, раніше Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця повідомив про початок розслідування цього інциденту.

За версією заявника, під час мобілізаційних заходів двоє працівників поліції застосували до нього фізичну силу, внаслідок чого він отримав переломи руки та ноги. Чоловік також стверджує, що замість надання невідкладної медичної допомоги його доправили до територіального центру комплектування.

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