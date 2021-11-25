У Дніпрі юний тіктокер задля відео їв яблуко і плював ним у продавців (відео)

Від "пранку", схоже, було смішно лише самому тіктокеру і його оператору.
У Дніпро юний тіктокер задля лайків знімав відео, де він жував яблуко і плював у продавців.
Відео "пранкер" виклав в соцмережі.
У Дніпрі підліток вирішив ввімкнути всю свою фантазію і зняти оригінальне відео для ТікТоку. Фантазії вистачило не набагато. Хлопець підійшов до кіоска, назвався "фокусником" і запропонував продавчині показати свої вміння. Далі він дістав яблуко, пожував його, плюнув ним у бік продавця, пореготав із свого "дотепного" пранку і пішов.
Сміявся також "оператор", який знімав юного тіктокера.
Користувачів Мережі побачене не насмішило, тож згодом тіктокер, ймовірно, зрозумів, що слава і популярність - не для нього і видалив свій "шедевр", або ж змінив юзернейм.
Нагадаємо, що у Києві тіктокер вирішив викрасти ковпачки з поліцейської автівки.
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