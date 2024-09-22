З Глухова на Сумщині евакуювали третину населення: яка ситуація в прикордонному місті

Станом на сьогодні з Глухова виїхало 10 тисяч людей, або майже третина жителів міста.

З міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

Про це під час брифінгу повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло.

"Ви знаєте, що у місті Глухів оголошена обов’язкова евакуація. Є розпорядження начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто знаходиться у прикордонній зоні і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як в подальшому розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", – зазначила очільниця громади.

За її словами, станом на сьогодні з Глухова виїхало 10 тисяч людей, або майже третина жителів міста.

"Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано", – додала вона.

При Глухівській міській раді для евакуації працює гаряча лінія. Телефон оперативного штабу з питань обов’язкової евакуації населення – 096-85-007-63. Кожна людина може звернутися і отримати інформацію щодо евакуації та необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 19 вересня росіяни обстріляли медичний заклад на Сумщині. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє цивільних.

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