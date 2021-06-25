З господарем на роботу: як в Україні минув день, коли собакам дозволили відвідувати офіс

Про підтримку акції 25 червня заявили у понад 200 офісах.
У п’ятницю, 25 червня, власники собак могли долучитися до загальносвітової традиції, яка існує вже 22 роки, і привести своїх чотирилапих улюбленців із собою до офісів. Як це відбувалося в Україні розповідають в сюжеті ТСН.19:30.
Натхненники цієї традиції, яка зародилася у 1999 році в США, вважають, що, перебуваючи разом з господарем в офісі, домашні улюбленці не сумуватимуть удома, а заодно знизять стрес та піднімуть настрій працівникам. Як переконалися у понад 200 офісах в Україні, де позитивно поставилися до такої ідеї, сумувати із собаками на робочому місці справді не доводиться.
Мопс Локкі і бігль Лаккі вперше прийшли на роботу зі своїми господарями. Колеги власників собак заздалегідь підготувалися до приходу чотирилапих гостей — для них були і мисочки з водою, і собача їжа.
“Ми коли обирали приміщення, думали не тільки, як будуть сидіти люди, але й як розташуються тварини, коли прийдуть”, - зізналися в одному з великих офісів.
Локкі відчував легкий неспокій через незнайому територію, спеку та увагу від людей. Але зі своїми сторожовими обов’язками щодо господаря справлявся добре. “Він мій Сфінкс, і він мене охороняє”, - жартома пояснював його поведінку власник Олександр.
А от приводити свого улюбленця на роботу в 1+1 стало вже звичною справою. Хоча для Вінчі, якого привела шеф-редактор серіалів Лариса, сьогодні була перша екскурсія.
“Він має знати де “мамочка” працює”, - жартує власниця собаки. Хоча Вінчі цікавило лише одне, зрештою, як і більшість працівників українських офісів у ці спекотні дні — як вгамувати спрагу ковтком води.
Хай там як, але день, коли собакам дозволили відвідувати офіси, видався дуже емоційним та радісним.