З Херсонщини примусово евакуюють родини з дітьми: список населених пунктів

З низки населених пунктів Херсонської області вирішили розпочати обов’язкову евакуацію родин із дітьми. Вона відбуватиметься примусово.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом, в області йдеться про евакуацію вже із 34 населених пунктів, де найбільш непроста безпекова ситуація. Адже тепер до переліку додали ще 23 населені пункти, де залишаються 802 дитини.

Це населені пункти: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне.

"Окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку", - наголосив він.

В ефірі телемарафону Прокудін зауважив, що вперше пів року тому було ухвалене рішення про евакуацію із сіл Козацьке й Веселе. Втім, там досі залишаються десять дітей, батьки яких категорично відмовляються їхати.

"Діти, які навчаються і повинні навчатися, тому їхні батьки порушують право на освіту. Тому ми будемо звертатися, щоб взагалі позбавляти їх батьківських прав", - відповів Прокудін на запитання про те, чи будуть застосовувати санкції до сімей, які їхати не захочуть.

Як повідомлялося, також з Донецької області примусово евакуюють дітей. Йдеться про 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів. Їх вивезуть у супроводі одного з батьків або законного представника.

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