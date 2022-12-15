З "хлібом-сіллю" зустрічав Пригожин: з'явилося відео обміну священника-колаборанта з Луганщини на українських захисників

Священника УПЦ МП, якого в Україні засудили за державну зраду до 12 років, обміняли на американського активіста.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не упустив можливості вчергове пропіаритися на пропагандистських відео. Він особисто поїхав забирати священника-колаборанта Андрія Павленка з Лисичанська, якого обміняли на американського активіста.

Відео опублікували в Мережі.

На кадрах піп-колаборант скаржиться наскільки важко йому було в українському полоні і що "милиістю Божою" його було звільнено. Також зрадник висловив радість, що частина Луганщини окупована РФ і що залишиться "землей русской".

Сам же Пригожин бовкнув: "Якщо Богу буде важко, то йому теж допоможуть бійці ПВК "Вагнер".

На видео обмен «священника» УПЦ МП с россией. Забирать ценного агента приехал сам Пригожин. pic.twitter.com/c2w9hSXyxL — Mar:A (@24kava2022) December 15, 2022

Нагадаємо, Україна в межах обміну полоненими 14 грудня передала Росії священника УПЦ МП, засудженого за державну зраду.

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