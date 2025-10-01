З гордістю й турботою: як БаДМ підтримує військовослужбовців і приймає героїв у команду

ТСН у соціальних мережах

Що означає бути справжнім роботодавцем під час війни? 

Для фармацевтичного дистриб’ютора БаДМ — це підтримувати своїх: приймати ветеранів у команду, тримати зв’язок із тими, хто в строю, — і створювати простір, де кожен має значення.

194 захисники: як компанія підтримує своїх колег-військових?

Станом на жовтень 2025 р. 194 співробітники компанії з різних регіонів служать у лавах ЗСУ. Компанія допомагає на всіх рівнях: матеріальна допомога, постійний контакт, продуктові кошики родинам та подарунки для дітей на свята. Важливо, щоб кожен знав: його місце в команді збережене — і на нього чекають.

Окремий напрям — масштабна допомога ЗСУ

У межах створеної партнерської ініціативи «ФАРМСИЛА» БаДМ системно передає армії техніку, автомобілі та інші необхідні ресурси. Підтримка стала частиною повсякденної роботи: з початку повномасштабного вторгнення компанія БаДМ інвестувала у допомогу армії понад 145 мільйонів гривень, з яких 42 мільйони — тільки за перші шість місяців 2025-го.

Голос з фронту: історія Юрія

Юрій отримав відзнаку Президента України «За оборону України» та бригадну нагороду «Хрест Героїв»

Юрій до повномасштабного вторгнення працював адміністратором черговим на розподільчому центрі у м. Дніпро. «Моя мотивація в житті — захистити свою неньку Україну, Батьківщину та родину», — говорить Юрій, тепер — солдат. За мужність та відвагу у знищенні ворожих військ Юрій отримав відзнаку Президента України «За оборону України» та бригадну нагороду «Хрест Героїв». Зараз Юрій проходить лікування після осколкового поранення, але дух його не зламаний: «Час для героїчних історій поки не настав», — стримано відповідає він на запитання про подробиці бойових заслуг.

Повернення в команду: історія Дмитра 

У компанії ветеранів не виділяють в окрему категорію — гідність тут є стандартом для всіх. Водночас колектив із щирою повагою і гордістю працює поруч із тими, хто захищав країну, цінуючи їхню силу духу та вклад у Перемогу. Дмитро, який повернувся у БаДМ після служби працювати складальником, поділився своєю історією й досвідом:

Дмитро на службі та після повернення на роботу у БаДМ

Дмитро служив у 154-й механізованій бригаді в мотопіхоті. Пів року провів на «нулі». Його повернення до цивільного життя не було простим: звички війни — постійно моніторити простір, бути зосередженим та обережним — не відпускають одразу. Додалася ще одна рана — старший брат Дмитра загинув на війні. Але було й те, що додавало сил.

«Головне — мама більше не хвилюється за мене. А ще — я повернувся до своїх. Я працюю в БаДМ із 2019 року, був у Миколаєві, згодом — в Одесі. Інших варіантів не розглядав: знав, що мені є куди вертатися. У БаДМ мені імпонує стабільність компанії та вже рідний колектив».

Позиція компанії — гідні умови для всіх

В умовах війни БаДМ став ще стійкішим — і ще більшою спільнотою, де кожен має значення. 

«Ми вдячні кожному, хто захищає країну. БаДМ має честь допомагати діючим військовим та надавати ветеранам стабільність і розвиток. Раді бачити наших захисників поруч, бо такі люди зміцнюють команду не лише унікальним досвідом, а й цінностями», — говорить Дмитро Бабенко, в.о. генерального директора компанії БаДМ.

