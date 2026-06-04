З якого віку українці вважаються літніми людьми: у Держпраці дали відповідь

Пенсіонери / © ТСН

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В Україні громадянами похилого віку вважаються особи, які вже досягли пенсійного віку. Також до цієї категорії належать люди, яким до виходу на пенсію залишилося не більше ніж півтора року.

Саме таке визначення передбачене чинним українським законодавством і використовується під час застосування низки соціальних та трудових норм, пише видання «На пенсії».

Який пенсійний вік встановлений в Україні?

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», від 1 січня 2018 року право на пенсію за віком виникає після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу.

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З огляду на це, до громадян похилого віку в Україні належать не лише 60-річні пенсіонери. Такий статус поширюється і на осіб, яким виповнилося 58 років і 6 місяців, адже до досягнення пенсійного віку їм залишається менш ніж півтора року.

Саме цей вік Держпраці назвала межею, після якої громадяни можуть вважатися особами похилого віку відповідно до законодавства.

Хто в Україні має право на довічну пенсію

В Україні термін «довічна пенсія» охоплює кілька різних механізмів пенсійного забезпечення. Частина виплат гарантується державою, тоді як інші формуються за рахунок особистих накопичень громадян і виплачуються за умовами спеціальних договорів.

Раніше ми писали про те, що пенсії в Україні рахуватимуть по-новому.

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