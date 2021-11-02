З іконою на плечах: на кордоні з Росією затримали незвичайного контрабандиста

З іконою на плечах: на кордоні з Росією затримали незвичайного контрабандиста

В автомобілі затриманого були твори мистецтва і незадекларована валюта.

На Чернігівщині українські прикордонники та митники під час перевірки автомобіля “Мерседес”, який прибув у пункт пропуску “Сеньківка” на кордоні з РФ, виявили предмети, які, ймовірно, мають культурно-історичну цінність.

Про це повідомили у вівторок, 2 листопада, у пресслужбі ДПСУ.

Отримавши оперативну інформацію про можливе переміщення через кордон валюти та інших цінностей, прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля, за кермом якого перебував 53-річний мешканець Києва.

“Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в автомобілі правопорушника знайшли незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром “Карл Фаберже” та автограф Сальвадора Далі із сертифікатом.

Вилучені предмети відправлено на експертизу. Обставини правопорушення з’ясовують компетентні органи.

Нагадаємо, раніше прикордонники на Житомирщині на міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" виявили у причепі білоруського далекобійника сім ємностей з лососевою ікрою вагою близько 150 кілограмів.

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