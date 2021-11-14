З інституту Амосова виписують двох пацієнтів після пересадки сердець: скільки українців потребують нових органів

З інституту Амосова виписують двох пацієнтів після пересадки сердець: скільки українців потребують нових органів

Цьогоріч в Україні зробили вже 22 пересадки серця.

Нові серця: з інституту Амосова в столиці водночас виписують двох пацієнтів після пересадки сердець. Чоловікам операції робили майже одночасно. А загалом в Україні за цей рік уже зробили 22-ві пересадки серця. Родичі врятованих дякують тим, хто своїм рішенням про дозвіл донорства органів рідних урятував життя їхніх близьких, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 листопада.

Панові Миколі - 66. Він переніс кілька інфарктів та був направлений на пересадку. На нове серце чекав майже пів року.

В інституті Амосова минулого місяця майже одночасно зробили дві пересадки серця. Крім пана Миколи, ще й панові Володимиру. Як везли до нього його нове серце лікарі навіть зафільмували.

Володимиру - 35. Хворе серце стало наслідком ускладнень після запалення легенів. Тепер він слухає як б'ється нове. Чоловік важко говорить, бо в його горлі стояла трахеостома. Каже, досі не вірить що йому пощастило. Нарешті почувається добре.

Нагадаємо, нове серце від донора отримав 13-річний Максим. Тоді він раптово переніс інсульт. Останній місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО. Коли у вересні хлопця перевезли до лікарні швидкої допомоги, стан його був критичним і рахунок йшов на дні. Донором серця для Максима став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

Читайте також:

Також читайте В Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: скільки коштує пересадка

Тільки в лікарні Амосова на нове серце чекають 40 пацієнтів. Один із них пан Олександр. Лікарі кажуть, що часу в нього обмаль. Поки що роботу його серця підсилять штучним. Та пересадка все ж буде потрібна.

Загалом, за статистикою, трансплантації серця щороку потребують щонайменше 200 українців. Цьогоріч в Україні зробили вже 22-ві пересадки серця. Адже погоджується на донорство органів після смерті родича лише одна родина з 10. Тим же хто погодився, дякують тут усі.

Новини України: з інституту Амосова водночас виписують двох пацієнтів після пересадки сердець

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання