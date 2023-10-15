З Івано-Франківська до Варшави відправився перший рейс "Укрзалізниці"– подробиці

"Укрзалізниця" відправила в перший рейс Івано-Франківськ-Львів-Варшава з пересадкою на станції "Рава-Руська".

"Укрзалізниця" 15 жовтня відправила перший рейс сполученням Івано-Франківськ-Львів-Люблін-Варшава з пересадкою на станції Рава-Руська. Поїзди курсуватимуть на маршруті щоденно.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink. На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і можуть доїхати до Любліна або Варшави", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що за рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів у місцях 1-го та 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість – від 1188 гривень. Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.

"На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп – Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль – Берлін", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки – які їхні функції.

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