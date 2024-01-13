З ким після Великої Британії Україна може укласти безпековий договір: думка політолога

Україна та Британія підписали безпековий договір. Наступною державою, з ким буде укладена аналогічна угода, може стати член "Великої сімки" або одна з країн Балтії чи Скандинавії.



Про це в ефірі телемарафону сказав політолог аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь.



"Я думаю, що йдеться про країни "Великої сімки". Чому? Тому що країни "Великої сімки" зробили цю декларацію. От зараз ми бачимо вже сигнали – той самий приїзд міністра закордонних справ Франції, якраз на тлі візиту прем'єр-міністра Великої Британії. Перед цим – приїзд міністра закордонних справ Японії. І знову ж таки наші однозначно друзі – країни Балтії й Скандинавія", – вважає він.

Раніше нардеп Єгор Чернєв припустив, що наступною країною для підписання безпекових угод може бути США.

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