З ким після Британії Україна може укласти безпековий договір: нардеп дав відповідь

Єгор Чернєв зазначив, що Велика Британія не вперше надає приклад іншим країнам.

Після Британії Україна може заключити безпековий договір зі Сполученими Штатами Америки.

Таке сподівання в ефірі "1+1" висловив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Британія не вперше надає приклад іншим країнам. Сподіваюся, що цей приклад наслідуватимуть інші... Ми бачимо досить таку тісну взаємодію і зв’язки між Британією та Сполученими Штатами, коли одна щось вирішує і інша вирішує сторона. Тому я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть наступними", – сказав Чернєв.

Історична безпекова угода з Британією та перипетії навколо мобілізації | Єгор Чернєв

Нагадаємо, до Києва 12 січня прибув прем'єр Британії Ріші Сунак.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір.

Читайте також: