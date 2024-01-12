З ким після Британії Україна може укласти безпековий договір: нардеп дав відповідь

Єгор Чернєв зазначив, що Велика Британія не вперше надає приклад іншим країнам.
Після Британії Україна може заключити безпековий договір зі Сполученими Штатами Америки.
Таке сподівання в ефірі "1+1" висловив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
"Британія не вперше надає приклад іншим країнам. Сподіваюся, що цей приклад наслідуватимуть інші... Ми бачимо досить таку тісну взаємодію і зв’язки між Британією та Сполученими Штатами, коли одна щось вирішує і інша вирішує сторона. Тому я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть наступними", – сказав Чернєв.
Нагадаємо, до Києва 12 січня прибув прем'єр Британії Ріші Сунак.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір.
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