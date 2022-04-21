З Києва до Чернігова: "Укрзалізниця" запустила поїзд з нових українських вагонів – фото

З Києва до Чернігова: "Укрзалізниця" запустила поїзд з нових українських вагонів – фото

Також відома вартість квитків.

"Укрзалізниця" запустила перший потяг, сформований із сучасних комфортних вагонів українського виробництва.

Першим рейсом став маршрут Київ-Чернігів. Вагони були заповнені на 74%. Про це повідомила пресслужба АТ.

t.me/UkrzalInfo

"Відтепер до Чернігова збільшена кількість місць у поїзді та додана можливість подорожувати у першому та другому класах", – йдеться у повідомленні.

t.me/UkrzalInfo

Зазначається, що раніше на маршруті курсували два рейкові автобуси виробництва польської компанії.

t.me/UkrzalInfo

Крім того, відома вартість квитків:

102 гривні – другий клас

180 гривень – перший

Квитки можна придбати в залізничних касах, чатботі та на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім'ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії.

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