Мер Івано-Франківська каже, що вдалося вивезти людей з Ірпеня, Бучі та інших міст.
Сьогодні, 9 березня, з Київської області до Івано-Франківська вирушили евакуаційні автобуси з переселенцями.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Наші евакуаційні автобуси доїхали до Києва та інших міст. Мій заступник Микола Вітенко, що супроводжує цей рейс, каже, що вдалося вивезти людей з Ірпеня, Бучі та інших міст. Три автобуси уже повертаються до Франківська. Будемо продовжувати", – сказав міський голова.
Нагадаємо, від Івано-Франківська до Києва відправляють автобуси для евакуації людей, які опинилися під обстрілами.