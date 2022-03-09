З Київської області до Івано-Франківська вирушили евакуаційні автобуси з переселенцями

З Київської області до Івано-Франківська вирушили евакуаційні автобуси з переселенцями

Мер Івано-Франківська каже, що вдалося вивезти людей з Ірпеня, Бучі та інших міст.

Сьогодні, 9 березня, з Київської області до Івано-Франківська вирушили евакуаційні автобуси з переселенцями.

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Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Наші евакуаційні автобуси доїхали до Києва та інших міст. Мій заступник Микола Вітенко, що супроводжує цей рейс, каже, що вдалося вивезти людей з Ірпеня, Бучі та інших міст. Три автобуси уже повертаються до Франківська. Будемо продовжувати", – сказав міський голова.

Нагадаємо, від Івано-Франківська до Києва відправляють автобуси для евакуації людей, які опинилися під обстрілами.