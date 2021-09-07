З кофтою на поясі: у Мукачеві чоловік гуляв містом голяка, чим шокував перехожих (відео)

Це вже не перший подібний випадок. Місцеві кажуть, що чоловік рве на собі одяг.

У Мукачеві чоловік роздягнувся на одній з центральних вулиць міста. Його місцеві мешканці називають "зіркою" і знімають на камери мобільних телефонів.

Про це повідомляє видання "Перший.com.ua".

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Цього разу на чоловікові, якого вже неодноразово бачили оголеним в центрі Мукачева, була надіта тільки кофта. Перебувала вона на його поясі. За словами місцевих мешканців, речей у чоловіка нібито немає. Їх йому купують небайдужі, однак він їх розриває і продовжує "гуляти" голяка.

"Він постійно так ходить. Люди купують йому речі, а він їх розриває і знову просить гроші на речі. Каже, що їх на ньому порвали", — коментує громадянка Василина Красновська.

Чому ж насправді чоловік ходить голим і як на це реагують правоохоронці, невідомо.

Нагадаємо, що у Дніпрі малолітній хлопець намагався закурити поспіль сім сигарет. Зробити цього у нього не вийшло, тому що припалював він стіки, які призначені для нагрівання тютюну.

Новини Мукачево: чоловік роздягнувся догола в центрі міста

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