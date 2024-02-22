З кого виходять найкращі штурмовики: думка бійця "Kraken"

Потрапивши на штурм, людина хоче виконати свою місію і повернутися додому.

На питання про те, з людей яких професій виходять найкращі штурмовики, немає відповіді. У звичайному житті ця людина може бути столяром, бізнесменом, тренером з плавання.

Про це сказав командир штурмової роти SA Company спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" Чіча.

"Вона може бути ким завгодно", – сказав він.

Штурм змінює людей, але в кращий бік

Як зазначив Чіча, на його пам'яті не було людей, які зламалися після першого штурму і сказали: "Все, я не буду більше штурмувати, бо це – не для мене".

"Штурм змінює людей, але в кращий бік. Тому що людина розуміє, куди потрапила, що має повернутися додому жива. Тому вона робить все поступово, правильно та кваліфіковано, щоб виконати свою місію і повернутися додому", – зауважив боєць.

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, як відбувається штурм позицій окупантів.

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