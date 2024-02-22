З кого виходять найкращі штурмовики: думка бійця "Kraken"

Потрапивши на штурм, людина хоче виконати свою місію і повернутися додому.
На питання про те, з людей яких професій виходять найкращі штурмовики, немає відповіді. У звичайному житті ця людина може бути столяром, бізнесменом, тренером з плавання.
Про це сказав командир штурмової роти SA Company спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" Чіча.
"Вона може бути ким завгодно", – сказав він.
Штурм змінює людей, але в кращий бік
Як зазначив Чіча, на його пам'яті не було людей, які зламалися після першого штурму і сказали: "Все, я не буду більше штурмувати, бо це – не для мене".
"Штурм змінює людей, але в кращий бік. Тому що людина розуміє, куди потрапила, що має повернутися додому жива. Тому вона робить все поступово, правильно та кваліфіковано, щоб виконати свою місію і повернутися додому", – зауважив боєць.
Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, як відбувається штурм позицій окупантів.
Читайте також: