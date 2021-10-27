"З Колі хочуть зробити злочинця": батько 16-річного винуватця ДТП у Харкові вважає, що його сина підставили

"З Колі хочуть зробити злочинця": батько 16-річного винуватця ДТП у Харкові вважає, що його сина підставили

Підліток на швидкості приблизно 100 кілометрів на годину врізався в Chevrolet, внаслідок чого обидва авто перетворилися на купу металу.

Нічого хорошого про людину не сказали, а сказали лише погане. Батько 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові вважає, що його сина могли підставити.

Про це пишуть в одному із місцевих телеграм-каналів.

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“Я зараз не хочу говорити, бо все вийде проти мого сина. Вся інформація, викладена в інформаційне середовище, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще троє людей, і один із них був за кермом. Ніхто не хотів його залучати та шукати. Мій син з місця події нікуди не дівся. Можливо, Микола, а може, й ні, був за кермом”, — сказав чоловік.

Він також вважає, що у ЗМІ його сина намагаються очорнити, публікуючи скріншоти його листування, відеоролики та інформацію про стрілянину в супермаркеті.

“Чому нічого не виклали хорошого, нічого хорошого про людину не сказали, а лише погане. Нічого не наводить на думку, що це все спланована акція? У нього пробита голову, в якій жахлива дірка, я намагався залишити його в невідкладній. У мене абсолютно нічого не вийшло”, — додав батько підлітка.

Нагадаємо, що підлітку, якого у соцмережах називають "мажором", загрожує до восьми років в'язниці. Хлопця затримали копи. Тим часом донька загиблого 58-річного чоловіка записала відеозвернення та просить про допомогу.

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