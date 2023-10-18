З Коломойським не проводили жодної слідчої дії, він просто перебуває під вартою – адвокат

До бізнесмена також не пускають членів його родини.

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського повідомили, що з моменту взяття того під варту правоохоронці не проводили з ним жодних слідчих дій. Саме тому захисники бізнесмена наполягають на зміні запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив адвокат Олег Пушкар.

Пушкар пояснив, чому тримання Коломойського під вартою є недоцільним.

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"Він (ред. Ігор Коломойський) вже неодноразово казав: "Випустіть мене з-під варти, зі мною жодної слідчої дії від 2 вересня не проводяться". Його не допитували, з ним не проводили жодної слідчої дії, в нього не запитували ніякої інформації, він просто перебуває під вартою", – повідомив Пушкар.

До Коломойського не пускають рідних

Адвокат також повідомив, що попри норми закону, рідні Коломойського не можуть до нього потрапити.

"До нього не можна потрапити членам родини. Я звертався з таким клопотанням, було відмовлено. Хоча за законом, є така опція, яка дає можливість три рази на місяць близьким родичам відвідувати свого родича. Але на сьогоднішній день було відмовлено", – додав інший адвокат Олександр Лисак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Суд над Коломойський: адвокати з зали суду

Нагадаємо, 18 жовтня Шевченківський райсуд Києва через хворобу судді не розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Коломойського на цілодобовий домашній арешт.

А перед цим, 6 жовтня апеляційний суд відмовився зменшити заставу для бізнесмена, розмір якої становить 3,9 млрд грн.

У вересні Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Суд взяв Коломойського під варту з альтернативою застави у 509 млн грн, яку потім збільшив до 3 млрд 891 млн грн.

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