З Козацького біля окупованої Нової Каховки евакуювали останню дитину

Юнака разом із бабусею броньованим автомобілем поліцейські вивезли до безпечнішого місця.
Із селища Козацьке на Херсонщині евакуювали останню дитину — 17-річного юнака разом із бабусею.
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
Селище Козацьке розташоване просто біля узбережжя Дніпра. Навпроти селища на лівому березі – тимчасово окупована Нова Каховка, з якої росіяни регулярно обстрілювали населений пункт.
Юнака разом із бабусею броньованим автомобілем поліцейські вивезли до безпечнішого місця, де передали іншій групі. Потім правоохоронці доправили евакуйованих до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку. Зараз життю та здоров’ю підлітка та його бабусі нічого не загрожує.
Поліція закликає жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів російських військ, не зволікати й негайно евакуюватися. Насамперед це стосується родин із дітьми.
Раніше ми розповідали історію жінки, яка відмовилась евакуюватись з Авдіївки, а через день росіяни вбили її немовля.
Також рятувальники розповідали, що вивозити людей з-під обстрілів на Донеччині часто вже не встигають, бо за адресою евакуації – руїни.
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