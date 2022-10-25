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"З кожною ротацією в квартирах містян стає чистіше": росіяни вивозять з Лисичанська людське майно

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"З кожною ротацією в квартирах містян стає чистіше": росіяни вивозять з Лисичанська людське майно

Фото: Associated Press

Російські окупанти розграбовують місто Лисичанськ на Луганщині.

На Луганщині з тимчасово захопленого міста Лисичанськ російські окупанти вивозять майно місцевих жителів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом путіна – беруть необхідне для потреб оборони. Із кожною ротацією в квартирах лисичан стає все чистіше", - інформує очільник ОВА.

Також, за його словами, у Лисичанську і у Сватовому є багато фактів заселення військових та колаборантів у чужі домівки.

Нагадаємо, що 24 жовтня, Сили оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області. Також ЗСУ "пригальмували" росіян в районі Бахмута, Білогорівки, Верхньокам’янського, Іванграда, Кліщіївки, Спірного, Соледара, Мар’їнки і Невельського Донецької області.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
304
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