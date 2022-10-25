"З кожною ротацією в квартирах містян стає чистіше": росіяни вивозять з Лисичанська людське майно

На Луганщині з тимчасово захопленого міста Лисичанськ російські окупанти вивозять майно місцевих жителів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом путіна – беруть необхідне для потреб оборони. Із кожною ротацією в квартирах лисичан стає все чистіше", - інформує очільник ОВА.

Також, за його словами, у Лисичанську і у Сватовому є багато фактів заселення військових та колаборантів у чужі домівки.

Нагадаємо, що 24 жовтня, Сили оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області. Також ЗСУ "пригальмували" росіян в районі Бахмута, Білогорівки, Верхньокам’янського, Іванграда, Кліщіївки, Спірного, Соледара, Мар’їнки і Невельського Донецької області.

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