"З кожним роком все тупіші": вислів вчительки сколихнув Мережу

Українська вчителька математики та фізики Тетяна Труш поділилася власними спостереженнями про сучасних школярів. За словами педагогині, працювати з учнями щороку стає складніше, а діти — «все тупіші» та менш здатні виконувати базові завдання.

Про це вона зробила допис у Threads.

Допис освітянки спричинив хвилю обурення та дискусій у соцмережах.

Вчителька скаржиться, що сучасним дітям важко вивчати вірші, зосереджуватися, логічно пов’язувати події та формулювати власні думки. На її переконання, покоління, яке виросло зі смартфонами та необмеженим доступом до інформації, втрачає базові когнітивні та емоційні навички.

«Мене найбільше злить і обезсилює те, що з кожним роком діти все тупіші. Вони не можуть зосередитись, не можуть пояснити зв’язки між явищами, не здатні чітко висловити думку. Діти почали втрачати людяність та емпатію», — написала Труш.

Педагогиня також зауважує, що через труднощі з навчанням кількість вчительських вакансій зростає.

Як відреагувала Мережа

У Мережі допис вчительки викликав негативну реакцію. Батьки та інші педагоги заявили, що не поділяють її позиції та вважають сучасних дітей більш розумними, відкритими й адаптивними, ніж попередні покоління.

Користувачі соцмереж наголошують, що причиною втоми та зниження концентрації є не «тупість», а перевантаження школярів — уроками, гуртками, спортивними секціями та додатковими заняттями. Ось що пишуть користувачі:

«Сучасні діти більш емпатичні, відкриті, знають мови, займаються спортом і технологіями. Можливо, проблема не в дітях?»

«У дітей по 7–9 уроків щодня, контрольні, репетитори, гуртки. Вони фізично не встигають. Ми в дитинстві мали п’ять уроків і півдня на вулиці».

Деякі коментатори підкреслюють, що технології навпаки відкрили дітям нові можливості для розвитку, а інтерактивні методики навчання роблять заняття ефективнішими.

Нагадаємо, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков закликав переглянути шкільну програму. За його словами, частина творів у шкільній програмі надто складна для сприйняття дітьми 12–14 років. Йдеться, зокрема, про «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері, «Дон Кіхота» Сервантеса та «Ромео і Джульєтту» Шекспіра.