З Криму — до Туреччини: як вивозять крадене на окупованих територіях зерно — розслідування

Як встановили розслідувачі, судно оформлене на румунську компанію, а експортером була компанія з Ленінградської області РФ.

В окупованій Феодосії незаконно перебувало судно GAM EXPRESS для завантаження партії насіння соняшника. Викрадену на окупованій частині Запорізької області українську агропродукцію доставлено в турецький порт Самсун.

Про це повідомили у новому розслідуванні проєкту журналістів та IT-спеціалістів KibOrg.

Судно, яке порушило заборону на захід до портів окупованого Криму, виявили на фото в Мережі поруч із уже ідентифікованим SAN COSMAS (EX-LAODICEA), на яке, за інформацією розслідувачів, раніше завантажили викрадене в Мелітополі насіння соняшника.

Ще одним порушником виявилося судно GAM EXPRESS, яке перебувало у базі Моніторингової групи “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень”, оскільки в період 2017-2019 рр здійснювало незаконні суднозаходження в окупований Крим як Lady Eman, Narsis і Haje Amira під прапорами Танзанії, Того і Лівану.

Фото: Сайт спільноти KibOrg

Як свідчать дані платформи MarineTraffic, GAM EXPRESS вимкнув AIS 12 грудня 2023 року та зайшов в окуповану Феодосію в період між 12 та 18 грудня.

Фото: Сайт спільноти KibOrg

GAM EXPRESS покинув Феодосійський порт ввечері 10 січня або в ніч проти 11 січня 2024, судно було завантажене партією насіння соняшника обсягом 2 850,95 т.

Як встановили розслідувачі, судно оформлене на румунську компанію MGA SHIPPING CO, а його комерційний та безпековий менеджмент здійснює компанія AGM EXPRESS CO також із румунською пропискою.

Фото: Сайт спільноти KibOrg

10 січня 2024 року на партію насіння соняшника на судні GAM EXPRESS було оформлено фітосанітарний сертифікат. За документом, партію соняшника оформлено для Туреччини, порт Самсун.

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Експортер краденого на Запоріжжі насіння соняшника зазначено фірму “Агрогруп” із Ленінградської області РФ. Її директором значиться Олексій Джуркін, який ще у 2020 році намагався стати “депутатом” в окупованому Севастополі від ЛДПР — тоді ще партії Жириновського.

Контракт на партію насіння соняшника оформлено між "Агрогруп" та іншою турецькою компанією – TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ.

Від продавця документи підписані засновником Агрогруп Дмитром Черкесовим, а від покупця – директором турецької компанії громадянином України Пашковським Леонідом Борисовичем.

12 січня 2024 року судно GAM EXPRESS з насінням соняшника з окупованої території Запорізької області прийшло на розвантаження в турецький порт Самсун.

Фото: Сайт спільноти KibOrg

Нагадаємо, окупанти вивозять зерно з півдня України через порти тимчасово окупованого Криму також до Сирії та Ірану.

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