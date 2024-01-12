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З Криму — до Туреччини: як вивозять крадене на окупованих територіях зерно — розслідування

З Криму — до Туреччини: як вивозять крадене на окупованих територіях зерно — розслідування

Судно GAM EXPRESS в окупованій Феодосії / Фото: Сайт спільноти KibOrg

Як встановили розслідувачі, судно оформлене на румунську компанію, а експортером була компанія з Ленінградської області РФ.

В окупованій Феодосії незаконно перебувало судно GAM EXPRESS для завантаження партії насіння соняшника. Викрадену на окупованій частині Запорізької області українську агропродукцію доставлено в турецький порт Самсун.

Про це повідомили у новому розслідуванні проєкту журналістів та IT-спеціалістів KibOrg. 

Судно, яке порушило заборону на захід до портів окупованого Криму, виявили на фото в Мережі поруч із уже ідентифікованим SAN COSMAS (EX-LAODICEA), на яке, за інформацією розслідувачів, раніше завантажили викрадене в Мелітополі насіння соняшника. 

Ще одним порушником виявилося судно GAM EXPRESS, яке перебувало у базі Моніторингової групи “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень”, оскільки в період 2017-2019 рр здійснювало незаконні суднозаходження в окупований Крим як Lady Eman, Narsis і Haje Amira під прапорами Танзанії, Того і Лівану.

© Сайт спільноти KibOrg
Фото: Сайт спільноти KibOrg

Як свідчать дані платформи MarineTraffic, GAM EXPRESS вимкнув AIS 12 грудня 2023 року та зайшов в окуповану Феодосію в період між 12 та 18 грудня.

© Сайт спільноти KibOrg
Фото: Сайт спільноти KibOrg

GAM EXPRESS покинув Феодосійський порт ввечері 10 січня або в ніч  проти 11 січня 2024, судно було завантажене партією насіння соняшника обсягом 2 850,95 т.

Як встановили розслідувачі, судно оформлене на румунську компанію MGA SHIPPING CO, а його комерційний та безпековий менеджмент здійснює компанія AGM EXPRESS CO також із румунською пропискою.

© Сайт спільноти KibOrg
Фото: Сайт спільноти KibOrg

10 січня 2024 року на партію насіння соняшника на судні GAM EXPRESS було оформлено фітосанітарний сертифікат. За документом, партію соняшника оформлено для Туреччини, порт Самсун.

Експортер краденого на Запоріжжі насіння соняшника зазначено фірму “Агрогруп” із Ленінградської області РФ. Її директором значиться Олексій Джуркін, який ще у 2020 році намагався стати “депутатом”  в окупованому Севастополі від ЛДПР — тоді ще партії Жириновського.

Контракт на партію насіння соняшника оформлено між "Агрогруп" та іншою турецькою компанією – TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ.

Від продавця документи підписані засновником Агрогруп Дмитром Черкесовим, а від покупця – директором турецької компанії громадянином України Пашковським Леонідом Борисовичем.

12 січня 2024 року судно GAM EXPRESS з насінням соняшника з окупованої території Запорізької області прийшло на розвантаження в турецький порт Самсун.

© Сайт спільноти KibOrg
Фото: Сайт спільноти KibOrg

Нагадаємо, окупанти вивозять зерно з півдня України через порти тимчасово окупованого Криму також до Сирії та Ірану.

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