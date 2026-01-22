З криками "За що ми воювали": на Вінниччині місцеві жителі побили енергетика через відключення світла (відео)

У Могилеві-Подільському під час мітингу побили начальника електромереж / © ТСН.ua

У Вінницькій області під час акції протесту, пов’язаної з відключенням світла, місцеві жителі побили керівника регіонального електропостачального підприємства.

Поліція Вінницької області вже зробила заяву.

Інцидент стався 22 січня у Могилеві-Подільському. За попередніми даними, між учасниками мітингу та представником енергетичної компанії виник конфлікт, який переріс у фізичне протистояння.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до події. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

У поліції повідомили, що за фактом заподіяння тілесних ушкоджень 49-річному чоловіку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Обставини конфлікту та мотиви учасників мітингу з’ясовуються.

