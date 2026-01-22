ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

З криками "За що ми воювали": на Вінниччині місцеві жителі побили енергетика через відключення світла (відео)

У Могилеві-Подільському під час акції протесту через відключення світла побили керівника районних електромереж. Поліція відкрила провадження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
З криками "За що ми воювали": на Вінниччині місцеві жителі побили енергетика через відключення світла (відео)

У Могилеві-Подільському під час мітингу побили начальника електромереж / © ТСН.ua

У Вінницькій області під час акції протесту, пов’язаної з відключенням світла, місцеві жителі побили керівника регіонального електропостачального підприємства.

Поліція Вінницької області вже зробила заяву.

Інцидент стався 22 січня у Могилеві-Подільському. За попередніми даними, між учасниками мітингу та представником енергетичної компанії виник конфлікт, який переріс у фізичне протистояння.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до події. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

У поліції повідомили, що за фактом заподіяння тілесних ушкоджень 49-річному чоловіку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Обставини конфлікту та мотиви учасників мітингу з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Франківську під час прибирання побили комунальника. Чоловік побив працівника комунального підприємства «Благоустрій». Тепер нападнику загрожує до семи років ув’язнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie