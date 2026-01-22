- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 286
- Час на прочитання
- 1 хв
З криками "За що ми воювали": на Вінниччині місцеві жителі побили енергетика через відключення світла (відео)
У Могилеві-Подільському під час акції протесту через відключення світла побили керівника районних електромереж. Поліція відкрила провадження.
У Вінницькій області під час акції протесту, пов’язаної з відключенням світла, місцеві жителі побили керівника регіонального електропостачального підприємства.
Поліція Вінницької області вже зробила заяву.
Інцидент стався 22 січня у Могилеві-Подільському. За попередніми даними, між учасниками мітингу та представником енергетичної компанії виник конфлікт, який переріс у фізичне протистояння.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до події. Наразі з ними проводяться слідчі дії.
У поліції повідомили, що за фактом заподіяння тілесних ушкоджень 49-річному чоловіку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.
Обставини конфлікту та мотиви учасників мітингу з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше у Франківську під час прибирання побили комунальника. Чоловік побив працівника комунального підприємства «Благоустрій». Тепер нападнику загрожує до семи років ув’язнення.