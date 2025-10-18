З Куп'янська 28 разів евакуювали одну й ту ж сім'ю: причина, чому вони поверталися, здивує

Евакуація. / © ТСН.ua

Волонтери "Троянда на руці" 28 разів вивозили одну й ту ж саму сім'ю з Куп'янська Харківської області. Подружжя похилого віку постійно поверталося додому. Зараз подружжя живе в Харкові.

Про це розповів керівник організації Олександр Гуманюк у коментарі "Суспільному”.

"Це якраз літо. Сім'я похилого віку — справді дуже хороші люди, але своєрідні та зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і весь час чоловік пересувався разом із нами. Ми дуже сварилися, а потім уже змирилися і везли його", - розповів волонтер.

Втім, подружжя щоразу примудрялося повернутися назад додому. Що цікаво - вони робили це самостійно.

“На той час ще зв'язок у Куп'янську був, там у деяких місцях, і вони телефонували і просили їх вивезти. Невідомо, як поверталися, але потім дзвонити по телефону і просили забрати", — продовжив Гуманюк.

За його словами, зазвичай після двох-трьох повернень волонтери відправляють таких людей до "чорного списку", й інші гуманітарні організації їх не вивозять, забираючи тих, хто прагне покинути небезпечну територію.

"Але ці душевні виявилися і дуже здружилися з нашими водіями і допомогли їм, йшли на поступки. Постійно сварили їх, але постійно забирали", — пояснює волонтерка.

Нагадаємо, за даними влади, у Куп’янському районі залишається дещо менше 21 тисячі цивільних. Людей продовжують закликати евакуюватися. Безпосередньо у самому Куп’янську обліковується приблизно 680 людей, це враховуючи і лівий і правий берег міста.