З Курахівського водосховища вилилось близько 20 млн кубів води: чи є загроза для населення

Загрози для жителів населених пунктів на річці Вовчій немає

У понеділок, 11 листопада, російські війська здійснили підрив дамби Курахівського водосховища, яке містило 55 мільйонів кубометрів води. Внаслідок вибуху, близько 20 мільйонів кубометрів води вилилося за межі водойми.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін під час національного телемарафону.

Як зазначив Філашкін, загрози для жителів населених пунктів на річці Вовчій немає.

"Підтоплення населених пунктів немає й загрози для населення, яке залишилось в тих населених пунктах теж немає. Всіх дітей ми вивезли заздалегідь", – повідомив начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що рівень води у річці Вовча в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 м. Підтоплень житла наразі не зафіксовано.