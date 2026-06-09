З ким залишиться домашній улюбленець після розлучення: що каже закон України

Домашні тварини / © Associated Press

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Суперечки між колишнім подружжям під час розлучення нерідко виникають не лише через квартири, автомобілі чи заощадження. Все частіше предметом поділу стають домашні тварини, а подекуди й цуценята чи кошенята, які з’явилися вже після розлучення.

Про це повідомив 24 Канал.

Українське законодавство визначає тварин як особливі об’єкти цивільних прав, однак, якщо інше не передбачено законом, на них поширюється правовий режим речі. Тому собака чи кішка, придбані під час шлюбу за спільні кошти, зазвичай належать до спільного майна подружжя.

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Під час вирішення спору враховується не лише факт купівлі тварини або наявність документів на неї. Важливими можуть бути й інші обставини: хто доглядав за улюбленцем, оплачував ветеринарні послуги, купував корм та забезпечував належні умови утримання.

Найпростішим способом розв’язання такого питання є домовленість між сторонами. Якщо ж компромісу досягти не вдається, остаточне рішення ухвалює суд. Під час розгляду можуть братися до уваги ветеринарні документи, чеки та інші докази, пов’язані з утриманням тварини.

«Українські суди дедалі частіше звертають увагу на принцип гуманного поводження та добробут тварини. Саме тому в окремих випадках вирішальним може стати не лише питання власності, а й те, де домашньому улюбленцю буде забезпечено кращі умови життя», — йдеться в статті.

Окремо постає питання щодо приплоду, який з’явився вже після розлучення. Поширене переконання, що цуценята або кошенята автоматично належать тому, з ким залишилася тварина, не завжди відповідає дійсності. Вирішальним є те, чи було остаточно визначено право власності на самого улюбленця.

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Якщо тварину після розірвання шлюбу передали одному з колишнього подружжя за рішенням суду або за взаємною згодою, то приплід вважатиметься власністю цього господаря. Якщо ж питання поділу майна ще не врегульоване і тварина юридично залишається спільною власністю, під час спору можуть оцінюватися умови її утримання та внесок кожної сторони у догляд.

Нагадаємо, в Україні посилюють контроль за обліком домашніх тварин, а практику вуличних перевірок невдовзі масштабують на всю країну.

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