З ладу вийшла АЕС, а в низці областей екстрені відключення світла: де ситуація найгірша

Енергетика / © ТСН.ua

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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях без електропостачання. Зокрема, з ладу вийшла одна з АЕС.

Про це повідомляє Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Ситуація в енергосистемі

Окремо в Міненерго повідомили про інцидент на Запорізькій АЕС. Так, через обстріл одного з енергооб’єктів станція тимчасово втратила живлення з єдиної доступної лінії електропередачі та перейшла на дизель-генератори. Згодом українським енергетикам вдалося відновити електропостачання.

Це вже 17-й подібний випадок від початку повномасштабного вторгнення, що, за даними відомства, створює чергову загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

«Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу», — зазначили у відомстві.

Водночас громадян закликали ощадливо споживати електроенергію у пікові години з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на систему.

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Нагадаємо, українські міста можуть залишатися без централізованого водопостачання на тривалий час у разі нових ударів РФ по критичній інфраструктурі. Відновлення пошкоджених систем, за оцінками експертів, може займати від кількох тижнів до кількох місяців. Ситуація ускладнюється, якщо йдеться про насосні станції або водозабори, які не мають резервних альтернатив.

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