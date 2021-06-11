З лавки - у прірву: у Дніпрі двоє пенсіонерів впали з двометрової висоти

Пенсіонери дивом не травмувалися.

У Дніпрі двоє пенсіонерів впали з двометрової висоти, коли відпочивали біля власного під’їзду.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 червня.

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Біля п’ятиповерхівки є незвична конструкція входу: бетонна плита на висоті другого поверху. Саме її частина раптом завалилася. "Прогнила арматура и разломалась плита. Я людям про це казав рік тому. Вони платити не хочуть. Заборогованість у цьому під'їзді - 80 тисяч. Колони потрібно було зробити", - каже голова ОСББ Олег Зверянський.

Пенсіонери отямилися вже під вікнами сусідів. Вони дивом вціліли і не травмувалися після падіння. Відбулися лише синцями. Витягли бідолах випадкові свідки.

Новини України: у Дніпрі двоє пенсіонерів впали з двометрової висоти біля власного під`їзду

Мешканці будинку давно скаржилися на ненадійність конструкції, бо її не ремонтували пів століття. Натомість керівник ОСББ заяввив: коштів на все не вистачає, адже внески за обслуговування сумлінно сплачує лише третина пожильців. До слова, постраждале подружжя боргів не має. Після падіння плити з людьми ОСББ таки знайшло гроші на ремонт і обіцяє закрити прірву наступного тижня.

Як повідомлялося, в Києві на автомобіль завалилося облицювання багатоповерхівки. Ніхто не постраждав. Утім, плитка з аварійного фасаду на Чоколівському бульварі, 22, відлітає уже не вперше, кажуть мешканці.

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