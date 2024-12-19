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"З легкою парою, окупанти!": ЗСУ показали, як працює український "дрон-дракон" (відео)

"З легкою парою, окупанти!": ЗСУ показали, як працює український "дрон-дракон" (відео)

Робота дрона з термітною сумішшю по ворогові

Бійці суттєво прорідили лави російських солдатів.

На кадрах можна побачити яскраву роботу літаючого "вогнемета". Йдеться про український дрон-дракон з термітною сумішшю.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

У Мережі показали, як працює український дрон-дракон

У Мережі показали, як працює український дрон-дракон

Літаючий "вогнемет" у дії

Наші бійці показали, як український дрон-дракон із термітною сумішшю ефектно випалює бліндаж із російськими окупантами.

"Після ретельної дезінсекції там спалахнула справжня кривава лазня. З легкою парою!", – зауважив він.

Нагадаємо, бійці "Азову" відпрацювали по багі та броньовику, які їхали на штурм позицій Сил оборони на Торецькому напрямку. Машини підривалися на мінах, отримували FPV-дрони в лоба і втрачали по дорозі десант, який у відчаї благав зачекати на них.

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