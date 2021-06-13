З лікування у Білорусі повернули чоловіка, історію якого розповідали в ефірі "Право на владу"

Українець не міг повернутися через скасування авіарейсів.

Сьогодні, 13 червня, вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм. Жінка просила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу повернути його під час прямого ефіру "Право на владу".

Про успішне повернення на своїй сторінці написав глава МЗС.

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Кулеба повідомив, що Андрій Іванов перебував у Мінську після операції з пересадки нирки. Внаслідок дій Олександра Лукашенка авіасполучення Білорусі зі світом припинилося і український пацієнт не знав, як повернутися додому.

"І коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому. Я вдячний Посольство України в Республіці Білорусь за якісно зроблену роботу у цьому та багатьох інших випадках з організації необхідних дозволів для прикордонників, медиків та всіх державних установ. Окрема подяка Черкаській ОДА за допомогу в організації реанімобіля", - зазначив міністр.

Очільник МЗС додав, що до України повернули вже п’ятьох пацієнтів і ще одна людина очікує на допомогу.

Нагадаємо, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях. У США та ЄС примусову посадку цивільного борту назвали актом державного тероризму. Наразі там готують санкції проти білоруського режиму.

Пізніше саміт держав Євросоюзу ухвалив заборону білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси до ЄС і польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі цієї країни.

Своєю чергою, білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасовує рейси до міст 21 країни світу, а також рейси у зворотньому напрямку. Йдеться пейси до Литви, Великої Британії, Франції, України, Латви, Фінляндії, Чехії, Швеції, Естонії, Польщі, Італіі, Нідерландів, Німеччини, Австрії, Бельгії, Іспанії, Росії (Калінінграду), Угорщини, Молдови, Сербії, Кіпру.

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