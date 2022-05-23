З Маріупольського порту окупанти хочуть вивезти залізницею зерно та металопрокат

Окупанти продовжують грабувати та мародерствувати в Маріуполі.

Зараз російські загарбники хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Для цього вони терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Через проблеми з відновленням роботи порту, окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочаті роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи", - написав Андрющенко на своєму каналі в Telegram.

Він додав, що декілька десятків мільйонів доларів США - "достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя".

"Росія - країна мародерів. російський мір - лише знищення і пограбування. Лють. Просто лють", - резюмував Андрющенко.

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