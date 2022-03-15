З Маріуполя гуманітарним коридором 15 березня виїхало близько 20 тисяч людей

З міста виїхали 4 тисячі приватних авто. З них 470 вже прибули до Запоріжжя.
З Маріуполя гуманітарним коридором 15 березня виїхали близько 20 тисяч людей.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає паблік "Україна: оперативно".
З міста виїхали 4 тисячі приватних авто. З них 470 вже прибули до Запоріжжя. Решта на ніч залишаться в населених пунктах Запорізької та Донецької областей.
Усім надається допомога, зазначає Тимошенко.
Загалом сьогодні гуманітарними коридорами із заблокованих міст евакуювали близько 29 тисяч людей.
Нагадаємо, в РНБО нагадали основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань.
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