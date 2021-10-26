Від машин лишилася купа металу: у Харкові сталася масштабна ДТП, загинула одна людина

Від машин лишилася купа металу: у Харкові сталася масштабна ДТП, загинула одна людина

Камери спостереження, встановлені поблизу, зафіксували момент зіткнення.

У Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП на перехресті вулиці Одеської та проспекту Героїв Сталінграда.

Про це пише "Редпост".

За попередньою інформацією, водій Infiniti мчав зі скаженою швидкістю вулицею Гагаріна на червоне світло. На перехресті він зіткнувся Chevrolet Aveo, який почав рух після зупинки на світлофорі. Камери спостереження, встановлені поблизу, зафіксували момент зіткнення. Запис виклали до Мережі.

На кадрах видно, як Infiniti врізається у Chevrolet. Після удару автівки ще пролетіли десяток метрів, збивши на своєму шляху дорожні та рекламні знаки.

Очевидці пишуть про трьох постраждалих та одного загиблого — водія Chevrolet. На місці інциденту прибули як мініму три карети "швидкої".

Згодом у поліції підтвердили цю інформацію.

"У Харкові поліція встановлює обставини смертельної аварії. Попередньо, в результаті ДТП на проспекті Гагаріна загинула одна людина, троє громадян отримали травми", — йдеться в повідомленні.

А от вчора, 25 жовтня, у Харкові сталася схожа ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної. Зіткнулися автомобілі Audi та Mazda.

На кадрах видно, як Mazda після зупинки на світлофорі проїжджає перехрестя. У цей час Audi на шаленій швидкості врізається в автівку. Остання через удар вилетіла просто на тротуар. На щастя, тоді обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що у спальному районі Харкова сталася ДТП. Там на жвавому проспекті водій “Мерседеса” не впорався з кермуванням і влетів у відбійник.

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