З Мелітополя окупанти вночі вивезли військовий шпиталь

В результаті повної ліквідації військової бази армії Росії на аеродромі в Мелітополі, поранення отримали близько 300 окупантів.

150 окупантів повернуться до РФ 200-тими. Минулої ночі поранених зі шпиталю вивезли.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

"Госпіталь був переповнений. Спочатку вояки терміново звозили всіх трьохсотих у лікарняне містечко на вулиці Брів-ла-Гайард. А вчора, 6 липня, уночі шпиталь вивезли з Мелітополя. Був захоплений орками та мелітопольський морг. Судмедексперти співпрацювати з окупантами відмовилися і там залишилися самі санітари", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед загиблих окупантів є офіцери.

У таборі окупантів після обстрілів військової бази на мелітопольському аеродромі почалася паніка. Містом прокотилася чергова хвиля обшуків. Чоловіків призовного віку окупанти почали хапати на вулицях і відвозили в автозаку у невідомому напрямку.

"Так званий член Головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області В. Рогов разом із псевдо-губернатором Є. Балицьким повідомили, що на окупованих територіях Запорізької області чоловіки "... не підлягатимуть заклику у випадках з надзвичайними обставинами протягом п'яти років". Досить комічно звучить фраза Рогова щодо добровольців, які бажають вступити до лав росармії, нібито "таких випадків чимало", - пише РІА Мелітополь.

Нагадаємо, напередодні українські війська завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі.

Російські війська були налякані ударами ЗСУ по їхній військовій базі, тож вирішили "заховатися" у житлових кварталах міста.

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