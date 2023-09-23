З метою безпеки: на тлі збільшення кількості ударів по Криму українців закликали виїхати з півострова

Перебування на території Кримського півострова з кожним днем стає все небезпечнішим.

Кількість ударів по Криму останнім часом лише зростає і зростатиме надалі. Так, українців просять виїхати з півострова, щоб убезпечити себе.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", – наголосила Верещук.

Раніше збільшення кількості ударів по Криму прокоментував очільник ГУР Кирило Буданов.

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