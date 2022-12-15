З мільйонерів у волонтери: як повномасштабна війна змінює свідомість та покликання заможних українців

Вʼячеслав Запорожець – український волонтер. До повномасштабного вторгнення він був доларовим мільйонером, власником великої будівельної компанії та розкішного маєтку з басейном і підземним кінотеатром.

“23 лютого в мене була запланована операція в одній з приватних клінік Києва. І до 6-ї години ранку 24 лютого клініку залишив весь персонал. Я зрозумів, що із медициною будуть проблеми, – пригадує перші дні повномасштабного вторгнення Вʼячеслав. – Ми живемо в Бориспільському районі. Я дістав два наркозні апарати та завіз їх у Вороньковську лікарню, там ми зробили операційну. І ще другу”.

25 лютого Вячеслав разом із однодумцями заснував гуманітарну організацію “Центр порятунку життя”, яка на базі кількох клінік надає безкоштовну медичну допомогу родинам, які опинилися в надскладній ситуації під час бойових дій, а також медичним організаціям та ТрО Києва та області.

“Людина швидко звикає до хорошого: відпочивати 4 рази на рік, літати бізнес-класом, одягатися в бренди, заробляти 100 тисяч доларів на місяць. Наша основна помилка була в тому, що ми розуміли, наскільки важливим є добробут власної родини, але ж не менш важливий добробут держави, в якій ти живеш. Якщо ти українець, ти маєш турбуватися про те, аби й держава була достойною”, – вважає Вʼячеслав.

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До війни в Україні волонтерив лише кожен двадцятий. У світовому рейтингу волонтерства наша країна посідала 150-те місце. Але анексія Криму, АТО та повномасштабна війна змінили кожного із нас. Нині волонтери в режимі нон-стоп доправляють воїнам захисну амуніцію, медикаменти, тепловізори, купують для фронту “Байрактари” та супутники.

Вʼячеслав пригадує, напевно, найболючіший для нього день від початку війни – обстріл залізничного вокзалу Краматорська. Бо на власні очі побачив наслідки ракетного удару: "За 10 хвилин ми вже були на вокзалі. Картина була жахлива. Палаючі автівки, люди скривавлені тікають. Ти бачиш трупи, бачиш людей, які просять тебе про допомогу. І ти розумієш, що цим людям треба негайно зупинити кровотечу та максимально швидко доправити їх до лікарні".

Тієї миті Вʼячеслав телефонував власникам приватних клінік та закликав негайно відрядити до Краматорська карети “швидкої”: "Нас почули, відправили машини. Останніх поранених ми відправляли вже о шостій ранку. А до цього часу ми і весь медперсонал працювали в лікарні".

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“Війна – це страшне явище. Воно настільки потужне, що здатне докорінно змінити цінності та орієнтири в житті людини. Багато хто з нас, мабуть, вперше в житті дуже чітко зрозумів, що найважливіші речі в житті – це не речі. Це власні знання, здоров’я, навички, наші рідні та близькі, – пояснює мотиви волонтерства психологиня Ірина Фролова, – Є багато людей, які повністю змінили свій стиль життя: хтось перестав сваритися з сусідами, а хтось, досягнувши великих матеріальних благ, зрозумів, що цим він вже наситився, і йому хочеться приносити величезну користь людям”.

Наталя Бурлачка втратила ногу через війну – 15 квітня її вразила осколкова міна: “Не розгубився мій чоловік, доправив мене до міста Краматорська. Ми тут познайомилися з Вʼячеславом Запорожцем, який доправив нас в лікарню Мечнікова. Мені провели ще чотири операції. Наша мета – зробити протези та ходити на обох ногах… Біда не тільки зі мною сталася – біда в усій нашій країні. Зараз усі страждають – і поранені, і безхатченки, в яких домівки розбомбили. І діти, що лишилися сиротами. Комусь же треба цим займатися”.

Власне волонтерське “хрещення” Вʼячеслав пережив, коли допомагав вивезти та розмістити в Козельці родини, евакуйовані з Чернігова: “Це був підвал школи в Козельці. 5 родин, 8-ро діток чудових. Було десь шість матрасів на бетонній підлозі. І підходить до мене хлопчик один і каже: “Дядь Слава, а йдіть до нас!”. Вони бочком один до одного лягли, як шпроти, і лишили мені та бійцю Вадиму два місця. Це було таке відчуття тепла і добра, це було прозріння для мене! Після тієї ночі я приїхав додому іншим. Зрозумів, що мій дім – він для цих людей, для біженців”.

Коли у 2008 році бізнесмен будував свій дім, друзі жартували: мовляв, нащо тобі такі хороми, та ще й величезний підвал?

"Я тоді казав: “Ну а що як ядерна війна? Знадобиться й підвал!”. От і знадобився.

Колись в підвалі був домашній кінотеатр. Від початку повномасштабного вторгнення бізнесмен прихистив тут понад 30 дітей. Імпровізоване бомбосховище облаштоване за всіма правилами безпеки – вентиляція, два незалежні виходи.

“В кого є можливість мати великий будинок, велику квартиру, за необхідності відкрийте двері для тих, хто потребує допомоги. Це дуже круто! – закликає Вʼячеслав. – Війна остаточно сформувала нову систему цінностей. Я планую переформатувати свій будинок під реабілітаційний центр для людей, які втратили кінцівки. І цей центр матиме санавіацію – гелікоптери, в яких будуть сучасні операційні та реанімація. А ще я планую побудувати сучасне житло, аби частину безкоштовно передати родинам, які втратили квартири та будинки. Сподіваюся, заохочу цим прикладом інших забудовників”.