"З міркувань безпеки": у Криму окупаційна влада скасувала військовий парад на 9 травня

Також військові заходи скасують у Севастополі.
Російсько-окупаційна "влада" у Криму "з міркувань безпеки" вирішила скасувати святкові заходи до 9 травня.
Про це повідомив так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов.
Також будуть скасовані святкові демонстрації на 1 травня та хода "Безсмертного полку".
"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, хода "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", - написав він у тг-каналі.
Російська влада у прикордонних до України областях скасовує парад на 9 травня
Нагадаємо, у Бєлгородській області вирішили не проводити військовий паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки. Так сказав губернатор областя Гладков.
Після цього стало відомо, що парад також скасують у у Курській області РФ. Місцевий губернатор Роман Старовойт пояснив, що у Курську вирішили не організовувати парад на 9 травня "з міркувань безпеки".
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