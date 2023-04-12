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"З міркувань безпеки": у Криму окупаційна влада скасувала військовий парад на 9 травня

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"З міркувань безпеки": у Криму окупаційна влада скасувала військовий парад на 9 травня

Фото: Жовта стрічка

Також військові заходи скасують у Севастополі.

Російсько-окупаційна "влада" у Криму "з міркувань безпеки" вирішила скасувати святкові заходи до 9 травня. 

Про це повідомив так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов.

Також будуть скасовані святкові демонстрації на 1 травня та хода "Безсмертного полку". 

"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, хода "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", - написав він у тг-каналі.

Російська влада у прикордонних до України областях скасовує парад на 9 травня

Нагадаємо, у Бєлгородській області вирішили не проводити військовий паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки. Так сказав губернатор областя Гладков.

Після цього стало відомо, що парад також скасують у у Курській області РФ. Місцевий губернатор Роман Старовойт пояснив, що у Курську вирішили не організовувати парад на 9 травня "з міркувань безпеки".

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Дата публікації
Перегляди
324
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