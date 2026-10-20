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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2652
Час на прочитання
2 хв

З Міжнародним днем авіадиспетчера: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Сьогоднішнє свято — можливість для диспетчерів всього світу зайвий раз підкреслити значущість своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення і сформулювати плани і цілі на майбутнє.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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З Міжнародним днем авіадиспетчера: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

З Міжнародним днем авіадиспетчера: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята / © Pexels

Щорічно 20 жовтня в Україні і світі святкується професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом — Міжнародний день авіадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller).

Історія свята

Дата 20 жовтня для проведення Міжнародного дня авіадиспетчера була обрана зовсім не випадково. Саме цього дня 1961 року в столиці Нідерландів Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія виявилася такою значимою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до цієї дати, — Міжнародного дня авіадиспетчера.

Картинки і листівки для привітання

З Днем авіадиспетчера

З Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера

З Днем авіадиспетчера

З Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера — прикольні sms

Вітаю з Днем авіадиспетчера! Бажаю, щоб у житті завжди була ясна погода, правильний курс і жодних зон турбулентності. Нехай усі важливі рішення будуть точними, мрії отримують дозвіл на зліт, а щастя ніколи не просить дозволу на посадку!

***

З Днем авіадиспетчера! Бажаю, щоб літаки слухалися з першого слова, пілоти розуміли з півслова, техніка не вередувала, а кава ніколи не закінчувалася! Нехай у робочому небі буде спокійно, а в особистому — багато приємних рейсів у напрямку «Щастя»!

***

Вітаю професіонала, який точно знає, кому злітати, кому сідати, а кому ще трішки почекати! Бажаю такого ж порядку й у житті: проблемам — відмову в посадці, грошам — зелене світло, відпустці — негайний виліт, а коханню та удачі — безстроковий дозвіл перебувати поруч!

***

З Днем авіадиспетчера! Нехай небо над головою буде мирним і чистим, робочі зміни — спокійними, а поруч завжди будуть люди, з якими легко і на землі, і на висоті. Бажаю міцного здоров’я, витримки, добробуту та здійснення мрій, яким не страшна жодна висота!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю поменше фраз «ситуація нестандартна» і побільше — «все за планом»! Нехай нерви будуть міцнішими за авіаційний сплав, зарплата набирає висоту швидше за Boeing, а вихідні прилітають частіше, ніж здається за графіком. І головне — нехай у житті завжди буде м’яка посадка!

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