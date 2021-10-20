З Міжнародним днем авіадиспетчера: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Сьогоднішнє свято - можливість для диспетчерів всього світу зайвий раз підкреслити значущість своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення і сформулювати плани і цілі на майбутнє.

Щорічно 20 жовтня в Україні і світі відзначається професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом - Міжнародний день авіадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller).

Історія свята

Дата 20 жовтня для проведення Міжнародного дня авіадиспетчера була обрана зовсім не випадково. Саме цього дня 1961 року в столиці Нідерландів Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія виявилася такою значимою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до цієї дати, — Міжнародного дня авіадиспетчера.

Картинки і листівки для привітання

З Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера

З Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера

Привітання з Днем авіадиспетчера - прикольні sms

Вітаю з Міжнародним днем ​​авіадиспетчера і хочу побажати бути майстром вищого розряду в своїй справі, завжди забезпечуючи повну безпеку повітряного руху, раціональність використання коштів і сил. Бажаю відмінної роботи в своїй діяльності і ясної погоди в життя.

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Вітаю з Міжнародним днем ​​авіадиспетчера. Бажаю браво управляти польотом літака і своєї душі, бажаю завжди приймати правильні рішення і в роботі, і в житті. Здоров'я, кмітливості, впевненості, удачі і окрилює любові!

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Вітаю з Міжнародним днем ​​авіадиспетчера. Бажаю чіткого контролю і уваги, великого почуття відповідальності і взаєморозуміння, благополучної діяльності і удачі, особистого щастя і вірного кохання.

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Немає нічого важливішого забезпечення безпеки в повітрі. Саме це найважливіше завдання авіадиспетчера: контролювати і направляти літаки, доставляючи пасажирів в цілковитій безпеці на землю. Сьогодні ми і вітаємо з професійним святом всіх авіадиспетчерів, нехай ваша робота буде приємною!

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Шановний авіадиспетчер, з професійним святом тебе! Ти - небесне ДАІ, яке ніколи не дозволить зіткнутися в безкрайньому просторі літакам. Завдяки тобі, потужні махини піднімаються вгору, до хмар і вдало здійснюють посадку. Спасибі тобі за зосередженість у роботі, що дарує безпеку пілотам і пасажирам!

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