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З Миколаєва до Івано-Франківська: "Укрзалізниця" запускає новий поїзд із зупинками у 10 містах
Новий поїзд 209/210 курсуватиме з Миколаєва до Івано-Франківська через день. Дивіться розклад руху, маршрут, зупинки та як зручно добратися з Херсона.
Із 1 серпня “Укрзалізниця” призначає новий поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ, який курсуватиме через день.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
З Миколаєва поїзд вирушатиме по непарних числах о 15:54 і прибуватиме до Івано-Франківська наступного дня о 12:32. У зворотному напрямку – з Івано-Франківська по парних числах о 13:05 з прибуттям до Миколаєва о 09:24 наступного ранку.
Маршрут передбачає зупинки на таких станціях, як Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інших. У складі – купейні та плацкартні вагони.
Мешканці Херсона також можуть скористатися маршрутом, під’їхавши до Миколаєва на поїздах №319/320, №101/102 та №109/110. У зворотному напрямку повернення до Херсона можливе на поїздах №110/109 та №320/319.
Продаж квитків відкривається за 10 діб до відправлення.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на літо. З початком сезону відпусток компанія розширила розклад: тепер більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.