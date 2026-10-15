«З нас досить»: Зеленський оголосив рішення щодо ударів по Росії

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи. Обмеження на ці атаки знято.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times.

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За словами глави держави, Київ на три дні призупинив атаки на енергетичну інфраструктуру Росії на прохання США. Втім, Москва не відповіла взаємністю і натомість не лише продовжила завдавати ударів по українській енергосистемі, а й вбивати цивільних мешканців. За тиждень загинули понад 100 цивільних.

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Зеленський наголосив, що обмеження на удари по російських нафтопереробних заводах знято.

«Заборона знята. З нас досить», — заявив він.

Водночас, президент наголосив, що, незважаючи на тимчасову паузу Україна не отримувала від США попереджень про пуски балістичних ракет. Крім того, обмеження Starlink ускладнили операції українських військових на фронті та завдання ударів по військових об’єктах агресора.

Зеленський стверджує, що американські представники погрожували заблокувати розвіддані для ЗСУ, якщо удари по енергетиці РФ не припиняться. Згодом це пояснили технічним збоєм. Втім, президент відкинув версію про випадкові несправності Starlink.

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Відповідаючи на запитання, чи погодиться Київ знову зупинити удари, навіть якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, Зеленський назвав умову. З його слів, Україна готова розглянути таку паузу лише в обмін на додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За словами президента, це мінімальна вимога.

Тиск США і російські удари по енергетиці

Днями стало відомо, що США поставили Україні ультиматум щодо Росії. Йдеться про те, що Київ має припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Однією з причин тиску стали ціни на дизельне паливо, зростання яких збільшує витрати американських фермерів напередодні сезону збирання врожаю та проміжних виборів в Америці.

Росія звинуватила Україну в ударах по двох НПЗ - у Саратовській і Рязанській областях. В Офісі Зеленського цю інформацію назвали фейком.

Водночас вночі проти 14 жовтня РФ масовано вдарила по енергетиці після «перемир’я» Трампа. Зокрема, було застосовано 39 балістичних ракет і понад 120 безпілотників. Під атакою опинилися Київ, Київська область і Харків.

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