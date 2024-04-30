"З нашого боку все готово": Зеленський різко звернувся до ЄС

Президент розповів, що в червні очікує "фактично відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу".

Ввечері, 30 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Привітання прикордонникам

З нагоди дня Державної прикордонної служби України президент подякував бійцям ДПСУ.

"Сьогодні – їхній професійний день. Це тисячі фахових воїнів – справді хоробрих людей, які не лише захищають наш державний кордон, а й разом з усіма Силами оборони та безпеки України б’ються на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. І б’ються справді героїчно", – зазначив глава держави.

Особливо він відзначив підрозділи, які саме цими днями, цими тижнями проявили себе в боях: Луганський прикордонний загін, бригада "Помста", Донецький прикордонний загін, Херсонський прикордонний загін, Бердянський прикордонний загін, воїни прикордонної служби з підрозділів Морської охорони, Чернігівський прикордонний загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку.

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Також Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами – "Хрестом бойових заслуг", орденами 271-го воїна-прикордонника.

Крім того, він підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби.

"Справді ефективні структури в Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування й поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська", – пояснив президент.

Ситуація на фронті

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта та наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань", – розповів Зеленський.

Він заслухав доповідь головкома Олександра Сирського, окремо обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами.

Президент вкотре нагадав, що Україні потрібне суттєве прискорення постачання озброєння.

За його словами, частково питання забезпечення зброєю вирішується завдяки власному виробництву. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів, каже глава держави.

Вступ до ЄС

Президент заслухав доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Прем'єр розповів деталі щодо постачання зброї та снарядів і відповідної роботи з партнерами.

Зеленський своєю чергою подякував уряду та особисто прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи.

"Також обговорили й роботу на європейському напрямку – підготовку рішень, яких очікуємо в червні, фактичного відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це те, що справді потрібно. І з нашого боку все готово", – підсумував Зеленський.

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Звернення Зеленського: фронт, зброя та розширення Держприкордонслужби