З наступного року у ВНЗ зʼявиться обовʼязкова військова кафедра для студентів

У 2024 році у вищих навчальних закладах України зʼявляться кафедри, які відповідатимуть за базовий військовий вишкіл всіх хлопців та охочих дівчат.

Про це в етері "Радіо культура" повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Він зазначив, що студенти військових кафедр будуть здобувати військово-облікову спеціальність "Стрілець". Спеціальність можна буде здобути, пройшовши базовий курс стрільби, чи тактичної медицини.

Щербицький заявив, що присутність відповідних кафедр потрібна навіть у мирний час, оскільки зажди існує потреба у офіцерах запасу.

"І нам їх потрібні у великій кількості. Зараз військова кафедра це фактично платна освіта. Тож людина має заплатити сама за те, що вона має привілей бути офіцером запасу", – розповів Михайло Вінницький.

Крім того, заступник міністра повідомив, що розглядається можливість для студентів, які отримали грант, який частково покриває навчання, покрити другу частину за рахунок бюджету на підготовку офіцерів запасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Генштабі і Міноборони не підтримали ідею бронювання ФОПів і гіг-спеціалістів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки невирішеним залишається питання щодо обсягів мобілізації в Україні.

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