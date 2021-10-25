"З ним треба розбиратися": у РНБО розповіли, чи планують вводити в Україні подвійне громадянство

"З ним треба розбиратися": у РНБО розповіли, чи планують вводити в Україні подвійне громадянство

Патріотично налаштовані українці в різних країнах світу повинні мати право на подвійне громадянство, вважає Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов озвучив позицію щодо подвійного громадянства в Україні. На його думку, патріотично налаштовані українці в різних країнах світу повинні мати право на подвійне громадянство.

Про це секретар РНБО повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

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Олексій Данілов, водночас, висловив сумнів, чи можуть особи з подвійним громадянством, отримати допуск до державної служби

"Інше питання, чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби. Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань у разі використання цього громадянства", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що питання подвійного громадянства має вирішуватися на законодавчому рівні, і зараз у Раді є декілька законопроєктів, які стосуються цих процесів.

Нагадаємо, РНБО доручила Кабміну розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства. За словами Олексія Данілова, питання подвійного громадянства є вкрай важливим для держави.

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