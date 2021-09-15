"З ноги х*яр": у Луцьку на території школи сталася жорстока бійка між школярами (відео)

Очевидці події не намагалися втрутитися, а підбадьорювали одного з них і "радили", куди краще вдарити.

У Луцьку в загальноосвітній школі №16 сталася бійка між школярами. Діти билися кулаками в голову та ногами по нирках.

Відео бійки виклали у телеграм-каналі "Новини Луцька та Волині. Конкурент".

"Поєдинок" діти влаштували на території шкільного саду. На кадрах видно, як двоє хлопчиків кулаками з'ясовували стосунки. Один із них повалив іншого і бив кулаками в голову та по нирках. При цьому очевидці події не намагалися втрутитися, а підбадьорювали одного з них і "радили", куди краще вдарити і знімали бійку на телефон.

"З ноги х*яр", - викрикував хтось із "глядачів".



Директор школи, де сталася бійка школярів, Василь Троцький, повідомив, що бійки у школі трапляються не часто, а з батьками учасників конфлікту вже провели бесіду.

"Я заперечувати такий випадок не буду, тому що ми вже вчора з шостої години до о пів на дев'яту розбиралися разом з батьками. Бійка була – учасниками були учні середньої ланки. У хлопчиків на побутовому рівні виник конфлікт під час перерви, а потім, коли вони йшли додому, ви вже бачили, що сталося. Я думав, що стан здоров'я постраждалого хлопчика буде набагато складнішим, але він звернувся до медичної сестри вчора і сказав, що впав. Сьогодні вона його оглянула – і ознак побиття як таких нема. Хлопчик на навчанні сьогодні", – розповів Василь Троцький.

Директор створив спеціальну комісію з розслідування інциденту.

"Розслідування проводиться, і я думаю, що ми зробимо висновки. Батьки, звичайно, засуджують таку поведінку дітей. Мама потерпілого хлопчика сказала, що претензій до кривдника її сина не має, але хоче, щоб ми в усьому розібралися. Тому сьогодні на раді профілактики це питання буде підняте разом з батьками", – додає очільник закладу.

Він також повідомив, що з дітьми проведуть бесіди щодо вживання нецензурних слів.

У Луцьку на території школи побилися учні

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області медзакладі сталася бійка. Почубилися хірург та батько хлопчика, які прийшли на огляд.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання