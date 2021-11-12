З носа пішла кров і дитини не стало: у Тернопільській області загадково померло немовля

З носа пішла кров і дитини не стало: у Тернопільській області загадково померло немовля

Остаточну причину смерті встановить експертиза.

У селищі Козова Тернопільської області раптово померло одномісячне немовля. У дитини з носа пішла кров, медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати малюка.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Батьки дитини розповіли правоохоронцям, що ввечері їхньому сину раптово стало зле, з носа почала йти кров. Вони одразу викликали швидку медичну допомогу. Медики, які прибули на виклик, не встигли врятувати новонародженого.

При огляді на тілі дитини ознак насильства не було виявлено. Сусіди батьків покійного хлопчика розповіли, що родина, в якій сталась трагедія, благополучна.

Остаточну причину смерті встановить експертиза. У поліції триває розслідування.

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