З Новим роком 2023: привітання у віршах, прозі та картинках друзям, рідним і колегам

Новий рік — свято, на яке чекають і дорослі, і діти. Хоча сьогодні через війну святкового настрою практично немає, надія на світле майбутнє та здійснення бажань все ж жевріє в душі кожного українця. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Новим роком 2023, роком Кролика, щоб ви могли побажати найріднішим людям щастя, благополуччя і швидшої перемоги.

За східним календарем покровителем та твариною-символом Нового року 2023 стане Чорний Водяний Кролик. Як відомо це свійська тварина. Астрологи вважають, що він поважає добродушних та сімейних людей. А тому дуже важливо привітати з Новим роком всіх своїх друзів, рідних та колег. В ці важкі для України часи кожне тепле слово дарує хоча б тінь усмішки та бажання жити далі і продовжувати боротьбу.

Привітання з Новим роком 2023: своїми словами і у віршах

З Новим Роком! Всім добра,

Світла, посмішок, тепла,

Миру, радості, достатку

І у справах всіх – порядку!

Хай печалі із журбою

Рік старий візьме з собою.

А в Новому – тільки щастя

І чудовий світлий настрій!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з роком Кролика! Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ти автор. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, благополуччя, везіння і звичайно ж щастя! Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться в твоєму шляху. З 2023 роком!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Хай Рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди і всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть…

І знайте: все буде чудово,

Тому що це – чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

У це прекрасне свято, Новий рік, прийміть мої щирі вітання! Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя! Бажаю виконання найпотаємніших бажань!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Хай вам Кролик принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров’я,

Щоб жили в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Новорічний кролик вже під дверима. Бажаю зустріти прийдешній 2023 рік в колі близьких і відданих друзів. Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги і турботи, а пухнастий заєць принесе нові радості. Успіхів, везіння і безмежного щастя в новому році!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Білий сніг летить з небес,

М’яко землю застеляє,

Рік Новий, як час чудес

Стільки всього обіцяє!

Хай у цю чудову мить

Ваші мрії всі здійсняться!

Радість хай в душі дзвенить,

І прийде велике щастя!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Новим роком Кролика! Нехай скоріше прискаче цей пухнастий звір і змахне своїми довгими вухами всі біди і прикрощі року, що минає. Бажаю, щоб попереду у нас були тільки хороші і світлі події, щоб нас оточували добрі і веселі люди, а в будинках наших було затишно, тепло і мирно. Щасливого вам Нового року, вітаю!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Хай Кролик принесе пухнастий

У кожен дім добро і щастя!

Рудим хвостом нехай змахне

І всі проблеми віджене!

Щоб по життю ми кайфували,

Від задоволення мурчали,

Здорові були без вакцин

Й забули геть про карантин!

Хай буде добре все в родині

Й спокійно в нашій Україні,

Щоб двадцять другий рік новий

Щасливий був і золотий!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

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З дивовижним роком Кролика! Не звертайте уваги на проблеми і переживання, викиньте з голови негаразди і невдачі!

З Новим роком 2023 / Фото: ТСН.ua

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Привітання з Новим роком 2023 колегам

З Новим роком, дорогі колеги!

Хай цей рік прийдешній буде кращий,

Хай не принесе він вам нізащо

Ні хвилини суму чи бентеги...

Тільки радість, успіх і горіння,

І прибутків чималих — стабільно!

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