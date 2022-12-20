З Новим роком 2023: привітання у віршах, прозі та картинках друзям, рідним і колегам

Новий рік — свято, на яке чекають і дорослі, і діти. Хоча сьогодні через війну святкового настрою практично немає, надія на світле майбутнє та здійснення бажань все ж жевріє в душі кожного українця. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Новим роком 2023, роком Кролика, щоб ви могли побажати найріднішим людям щастя, благополуччя і швидшої перемоги.
За східним календарем покровителем та твариною-символом Нового року 2023 стане Чорний Водяний Кролик. Як відомо це свійська тварина. Астрологи вважають, що він поважає добродушних та сімейних людей. А тому дуже важливо привітати з Новим роком всіх своїх друзів, рідних та колег. В ці важкі для України часи кожне тепле слово дарує хоча б тінь усмішки та бажання жити далі і продовжувати боротьбу.
Привітання з Новим роком 2023: своїми словами і у віршах
З Новим Роком! Всім добра,
Світла, посмішок, тепла,
Миру, радості, достатку
І у справах всіх – порядку!
Хай печалі із журбою
Рік старий візьме з собою.
А в Новому – тільки щастя
І чудовий світлий настрій!
***
Вітаю з роком Кролика! Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ти автор. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, благополуччя, везіння і звичайно ж щастя! Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться в твоєму шляху. З 2023 роком!
***
Хай Рік Новий чудовим буде,
В душі запаляться вогні,
Нехай щастить завжди і всюди,
І будуть радісними дні!
Під бій годинника казковий
Найкращу мрію уявіть…
І знайте: все буде чудово,
Тому що це – чарівна мить!
Нехай ялинка мерехтлива
В оселю щастя принесе,
Нехай життя буде красивим
І легко вам вдається все!
***
У це прекрасне свято, Новий рік, прийміть мої щирі вітання! Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя! Бажаю виконання найпотаємніших бажань!
***
Хай вам Кролик принесе
Найомріяніше все!
Щастя, миру і здоров’я,
Щоб жили в злагоді й любові!
Більше посмішок в житті,
Й будьте завжди молоді!
***
Новорічний кролик вже під дверима. Бажаю зустріти прийдешній 2023 рік в колі близьких і відданих друзів. Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги і турботи, а пухнастий заєць принесе нові радості. Успіхів, везіння і безмежного щастя в новому році!
***
Білий сніг летить з небес,
М’яко землю застеляє,
Рік Новий, як час чудес
Стільки всього обіцяє!
Хай у цю чудову мить
Ваші мрії всі здійсняться!
Радість хай в душі дзвенить,
І прийде велике щастя!
***
Вітаю з Новим роком Кролика! Нехай скоріше прискаче цей пухнастий звір і змахне своїми довгими вухами всі біди і прикрощі року, що минає. Бажаю, щоб попереду у нас були тільки хороші і світлі події, щоб нас оточували добрі і веселі люди, а в будинках наших було затишно, тепло і мирно. Щасливого вам Нового року, вітаю!
***
Хай Кролик принесе пухнастий
У кожен дім добро і щастя!
Рудим хвостом нехай змахне
І всі проблеми віджене!
Щоб по життю ми кайфували,
Від задоволення мурчали,
Здорові були без вакцин
Й забули геть про карантин!
Хай буде добре все в родині
Й спокійно в нашій Україні,
Щоб двадцять другий рік новий
Щасливий був і золотий!
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З дивовижним роком Кролика! Не звертайте уваги на проблеми і переживання, викиньте з голови негаразди і невдачі!
***
Привітання з Новим роком 2023 колегам
З Новим роком, дорогі колеги!
Хай цей рік прийдешній буде кращий,
Хай не принесе він вам нізащо
Ні хвилини суму чи бентеги...
Тільки радість, успіх і горіння,
І прибутків чималих — стабільно!
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