Від нового року окупанти збираються навчати українських студентів за "російськими стандартами"

Російські загарбники хочуть моніторити освітні програми університетів, проводити аналіз навчальних планів, дисциплін, модулів та інших компонентів освітніх програм.

На тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей окупанти змусять студентів вчитися за "російськими стандартами".

Про це йдеться у заяві на сайті Мінобрнауки, передають пропагандистські росЗМІ.

Навчання студентів за так званими "російськими стандартами" має розпочатися з 1 вересня 2023 року, але анонсоване вже зараз.

"У нових регіонах відбудеться моніторинг освітніх програм університетів, аналіз навчальних планів, дисциплін, модулів та інших компонентів освітніх програм", - йдеться у заяві.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни на окупованому Донбасі прикриваються студентами, як "живим щитом".

В захопленому місті Єнакієве ворог готує примусово мобілізованих з території ОРДЛО до лав окупантів.

Раніше в окупованому Сімферополі колишнього викладача Білогірського технікуму арештували за публікацію у російській соцмережі української пісні "Червона калина".

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко розповів, що у захопленому Маріуполі росіяни встановили захмарні ціни на продукти харчування, а відновлювати зруйновану інфраструктуру ніхто не збирається.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже через пів року може повернути окупований Крим.

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